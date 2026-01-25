İzzet Günay’ın Cenazesinde Fenalaşma Şoku

TÜRK SANAT CAMİASI HASTAYLA SARSILDI
Türk sanat dünyası, kaybın acısıyla sarsıldı. Usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak’ta hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Dormen’ın vefatını, oğlu Ömer Dormen kamuoyuna duyurdu.
CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Dormen, Teşvikiye Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende sanat camiasından çok sayıda isim bir araya gelirken, duygusal anlar yaşandı.
CENAZE SIRASINDA KORKUTAN ANLAR
Cenaze namazı sırasında ise dikkat çeken bir olay meydana geldi. Usta oyuncu İzzet Günay, tören esnasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay’ın eşi çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İlk gelen bilgilere göre, 91 yaşındaki Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden İzzet Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.