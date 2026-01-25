İzzet Günay’ın Cenazesinde Fenalaşma Şoku

izzet-gunay-in-cenazesinde-fenalasma-soku

TÜRK SANAT CAMİASI HASTAYLA SARSILDI

Türk sanat dünyası, kaybın acısıyla sarsıldı. Usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak’ta hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Dormen’ın vefatını, oğlu Ömer Dormen kamuoyuna duyurdu.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Dormen, Teşvikiye Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende sanat camiasından çok sayıda isim bir araya gelirken, duygusal anlar yaşandı.

CENAZE SIRASINDA KORKUTAN ANLAR

Cenaze namazı sırasında ise dikkat çeken bir olay meydana geldi. Usta oyuncu İzzet Günay, tören esnasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay’ın eşi çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk gelen bilgilere göre, 91 yaşındaki Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden İzzet Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

