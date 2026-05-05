İzzet Yıldızhan’ın Tahliyesiyle Kaan Kundakçı Davası Devam Ediyor

izzet-yildizhan-in-tahliyesiyle-kaan-kundakci-davasi-devam-ediyor

ÜMRANİYE’DEKİ CİNAYETLE İLGİLİ GÖZALTI

Ümraniye’de bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak tutuklanan İzzet Yıldızhan, mahkeme tarafından tahliye edildi. Mahkeme Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

MAHKEME TARİHİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da yer aldığı davanın duruşmasının 22 Haziran tarihinde İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşeceği duyuruldu.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kısa süre önce tamamlandı. İddianamede, tutuklu sanıklardan Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ‘Kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet hapis cezası talep edilirken, Aleyna Kalaycıoğlu için ‘Kasten adam öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası istendiği belirtildi. Ayrıca, İzzet Yıldızhan’a ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildiği ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid, Kenan Yıldız’ı Transfer Etmeyi Planlıyor

A Milli Takım ve Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in yanına yeni bir milli futbolcunun katılabileceği belirtildi. Real Madrid, bu sezonki başarısızlıkların ardından transfer hamleleri peşinde.
Gündem

Milan Skriniar’dan Fenerbahçe’ye Bir Kötü Haber Daha

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, süren sakatlığı nedeniyle Konyaspor karşısında da sahada yer alamayacak.
Gündem

Kaan Ayhan’ın Yeni Transfer Rotası Almanya Olabilir

Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın takımdaki dönemi bitiyor. Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği savunmacı yaz transferinde Almanya'ya dönmeyi planlıyor. Şaşırtan takımla görüşmeler sürüyor.
Gündem

Cüneyt Çakır’dan 2026 Dünya Kupası Vizyonu Açıklaması

Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA ve UEFA'daki görevine devam ederken 2026 Dünya Kupası'nda da hakemlik yapacağını açıkladı.
Gündem

Samsunspor’da Transfer Planlaması Aşamaları Açıklandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında belirsizlik olduğunu ancak gelecek sezonda takımda kalmasını umduklarını belirtti.