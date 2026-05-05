İzzet Yıldızhan’ın Tahliyesiyle Kaan Kundakçı Davası Devam Ediyor

ÜMRANİYE’DEKİ CİNAYETLE İLGİLİ GÖZALTI

Ümraniye’de bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak tutuklanan İzzet Yıldızhan, mahkeme tarafından tahliye edildi. Mahkeme Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

MAHKEME TARİHİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da yer aldığı davanın duruşmasının 22 Haziran tarihinde İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşeceği duyuruldu.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kısa süre önce tamamlandı. İddianamede, tutuklu sanıklardan Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ‘Kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet hapis cezası talep edilirken, Aleyna Kalaycıoğlu için ‘Kasten adam öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası istendiği belirtildi. Ayrıca, İzzet Yıldızhan’a ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildiği ifade edildi.