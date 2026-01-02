Jackie Chan’in Duygusal Anlatımı: Biz Filistinliyiz

DÜNYACA ÜNLÜ İŞİTİCİDEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Dünyaca ünlü Çinli aktör ve yönetmen Jackie Chan, Gazze’de yaşanan trajik olaylara dair hislerini kamuoyuyla paylaşarak dikkat çekti. Tianjin’de gerçekleştirilen “Unexpected Family” filminin ön gösteriminde, izlediği bir videonun etkisinde kalmadan duramadığını ifade etti. Chan’in bahsettiği videoda, Gazzeli bir çocuğun “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusuna verdiği yanıt, salondaki herkesin derin bir sessizliğe bürünmesine yol açtı. Filistinli çocuk, “Biz Filistinliyiz, asla büyüyemeyiz. Her an öldürülebiliriz.” sözleriyle cevap verdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Jackie Chan, o an yaşadığı duygusal yoğunluğu dile getirirken “O cümleyi duyduğumda gözyaşlarım anında kendiliğinden süzülmeye başladı.” şeklinde konuştu. Chan, çocuğun bu sözleri söylerken yüzünde hiçbir ifade olmamasının, yaşanan derin travmanın boyutunu net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Gazze’deki çocukların yaşam mücadelesine dikkat çeken ünlü aktör, sözlerini şu şekilde tamamladı: “O an şunu düşündüm, yaşlanabilmek bir tür mutluluktur. Bu yüzden burada bulunan bütün yaşlıları tebrik ediyorum, çünkü yaşlanabiliyorsunuz.”