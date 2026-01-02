Jackie Chan’in Duygusal Anlatımı: Biz Filistinliyiz

jackie-chan-in-duygusal-anlatimi-biz-filistinliyiz

DÜNYACA ÜNLÜ İŞİTİCİDEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Dünyaca ünlü Çinli aktör ve yönetmen Jackie Chan, Gazze’de yaşanan trajik olaylara dair hislerini kamuoyuyla paylaşarak dikkat çekti. Tianjin’de gerçekleştirilen “Unexpected Family” filminin ön gösteriminde, izlediği bir videonun etkisinde kalmadan duramadığını ifade etti. Chan’in bahsettiği videoda, Gazzeli bir çocuğun “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusuna verdiği yanıt, salondaki herkesin derin bir sessizliğe bürünmesine yol açtı. Filistinli çocuk, “Biz Filistinliyiz, asla büyüyemeyiz. Her an öldürülebiliriz.” sözleriyle cevap verdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Jackie Chan, o an yaşadığı duygusal yoğunluğu dile getirirken “O cümleyi duyduğumda gözyaşlarım anında kendiliğinden süzülmeye başladı.” şeklinde konuştu. Chan, çocuğun bu sözleri söylerken yüzünde hiçbir ifade olmamasının, yaşanan derin travmanın boyutunu net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Gazze’deki çocukların yaşam mücadelesine dikkat çeken ünlü aktör, sözlerini şu şekilde tamamladı: “O an şunu düşündüm, yaşlanabilmek bir tür mutluluktur. Bu yüzden burada bulunan bütün yaşlıları tebrik ediyorum, çünkü yaşlanabiliyorsunuz.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.
Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.
Gündem

Yağışlı Yolda Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kaydedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağışlı havada makas atan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem

Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2026’ya başlarken zayıf bir performans sergiliyor. Faiz farklılıklarının azalması, dolara yönelik baskıları artırıyor; Japon yeni ise 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Gündem

Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konularında bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.