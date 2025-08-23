Jade Damarell, Ölümünü İntihar Olarak Kaydetti

İNGİLTERE’DE TRAJİK BİR OLAY

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metre irtifadan atlayış yaptıktan sonra paraşütünü açmayarak intihar etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Damarell’in ölümü “intihar” olarak kaydedildi. Yetkililer, genç kadının kasti olarak yaşamına son verdiği sonucuna ulaştı. Damarell’in ölümünden bir gün önce partneriyle olan ilişkisini sonlandırdığı bildirildi.

EQUIPMANLAR SAĞLAMDI

Galler’in Caerphilly kentinden gelen Damarell’in, daha önce 500’den fazla paraşüt atlayışı gerçekleştirdiği ve ölümünden bir gün önce altı kez daha atlayış yaptığı kaydedildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü kasıtlı olarak kullanmadığı ve otomatik açılma mekanizmasını kapattığı belirlendi. Yapılan incelemelerde paraşüt ve ekipmanlarının tamamen çalışır durumda olduğu tespit edildi. Ayrıca, polis raporuna göre Damarell’in telefonunun kilit ekranında ölümünden sonra erişilmesi gereken bir talimat bıraktığı görüldü.

AİLESİNDEN YORUM

Damarell’in telefonunda ailesine yönelik yazılmış notlarda özür dilemesi, teşekkür etmesi ve mali bilgilerini paylaşması dikkat çekti. Ailesi, soruşturma sonrası yaptığı açıklamada, intihar açıklamasını kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına duydukları minnettarlığı ifade ettiklerini söyledi.