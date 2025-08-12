Jadon Sancho, Beşiktaş’a Henüz Karar Vermedi

JADON SANCHO’NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İngiltere Premier Lig’de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Manchester United’da Jadon Sancho’nun durumu hala netleşmedi. Geçtiğimiz sezon başında Chelsea’ye kiralanan futbolcunun sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu Londra ekibi kullanmamıştı. Sancho, sezon sonrasında Manchester United’a geri dönse de İngiliz futbolcunun Ruben Amorim’in planları arasında yer almadığı ifade ediliyor.

İTALYAN KULÜPLERİ SANCHO İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sancho, İtalya Serie A ekiplerinin radarında yer alıyor. Özellikle Juventus, yaptığı görüşmelerde henüz bir sonuç elde edemedi. Yıldız futbolcunun Beşiktaş’ın da gündeminde olduğu dile getiriliyor. Fabrizio Romano, DAZN’da katıldığı yayında Sancho’nun transfer durumu ile ilgili son bilgileri aktardı.

ROMANO’DAN SANCHO AÇIKLAMASI

Sancho’nun geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediğini belirten Romano, “Henüz bir şeye karar verilmedi. İtalyan kulüpleri doğru şartların oluşmasını ve transferin son günlerini bekliyor olabilir çünkü çok yüksek bir maaşı var.” şeklinde ifadelerde bulundu.