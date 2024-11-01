Jakobs’un Tottenham Maçına Yetişme İhtimali

İSMAİL JAKOBS’UN DURUMU TEKNİK HEYETİ SEVİNDİRİYOR

Galatasaray’da Antalyaspor karşısında sakatlanan İsmail Jakobs’un Tottenham ile oynanacak maçta yer alma ihtimali teknik ekibi mutlu ediyor. Jakobs sahada olmadığında, Elfsborg ile oynanan karşılaşmada Berkan sol bekte görev alırken, derbide Barış Alper bu mevkide başlayıp daha sonra Jelert oynamıştı.

TOTTENHAM MAÇINA YETİŞEBİLİR

Lige 11. haftayı ‘bay’ geçirecek olan Galatasaray’da, 7 Kasım’da gerçekleşecek Tottenham ile Avrupa Ligi mücadelesinde Jakobs’un sahada olabileceği bilgisi geldi. Cimbom, bu mücadelenin hazırlıklarını yaparken, Jakobs’un durumu dikkatle takip ediliyor.