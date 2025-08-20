Jandarma, 8 Bin Uzman Erbaş Alacak. Başvurular 20 Ağustos’ta Başlıyor

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALACAK

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete üzerinden yapılan açıklamada başvuruların KPSS puanı ile kabul edileceği belirtildi. Alımlar arasında 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere uzmanı, 10 havacılık personeli (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik meslek elemanı ve 10 bando alt branşı bulunuyor. Toplamda 8 bin uzman erbaş orduya katılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Adayların başvuru sırasında belirlenen şartlara uyması gerekiyor. Türk vatandaşı ve erkek olmak şartı ile, 2026 yılı uzman erbaş temin sürecine yönelik lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabilecek. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayların başvurusu kabul edilmeyecek.

HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için, 2023-2024 yıllarına ait KPSS puanı (P3, P93, P94) 60 ve üzeri olanlar, lojistik alt branş için ise 2024 yılına ait KPSS puanına (P93, P94) sahip olanların en az 50 puan alması gerektiği ifade ediliyor. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı talep edilmiyor ancak belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerini sağlamaları ve gerekli belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri gerekiyor.

Adayların, müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını doldurmamış olmaları, askerlik hizmetini yapma şartının aranmaması, ancak askerlikteyken müracaat edenler için nitelik belgesinde 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, askerlik hizmetini tamamlamış olan adayların müracaat tarihinin başlangıcında terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN DİĞER ŞARTLAR

Sözleşmeli erbaş ve erlerden, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli olanların, seçme sınavlarını başarı ile geçmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” raporu almış olmaları şart. Adayların en az 167 cm, en fazla 210 cm boyunda olmaları ve boy-kilo oranlarının belirtilen değerler içinde kalması gerekiyor. Son olarak, askeri okullar ve Jandarma, Sahil Güvenlik Akademisi’nden sebeple ayrılmamış veya çıkarılmamış olmaları gerektiği gibi diğer okullardan da disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmaları gerekli şartlar arasında yer alıyor.