Jandarmadan Yasadışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekibi, gerçekleştirdiği detaylı istihbari ve teknik incelemeler neticesinde, yasadışı bahis paneli işletildiği tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.K., F.D., B.T., S.D., İ.T., E.K., V.E., F.T., A.E., Y.K. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

YASADIŞI BAHİS FAALİYETİNE DARBE

Yapılan aramalarda, yasadışı bahis için kullanılan 2 masaüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 SIM kart ve 16 banka ile kredi kartı bulundu ve bunlar muhafaza altına alındı. Ele geçirilen bilgisayarlar üzerindeki araştırmalar, yasadışı bahis ödeme paneli üzerinden oyuncuların toplamda 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 lira 70 kuruş yatırdığını ortaya koydu. Bu bulgu, operasyonun büyüklüğünü ve ciddiyetini gözler önüne serdi.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA İLETİLDİ

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 8’i tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.