Kahramanmaraş Depreminde Dayanışma Vurgusu Yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü yılı anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer aldı. Bahçeli, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin depreme karşı gösterdiği dayanışmayı vurguladı. Devletin deprem sonrasında hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirten Bahçeli, “Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış, dost ve kardeş ülkeler de arama-kurtarma çalışmalarına katılan kuruluşlar felaket bölgesine koşmuştur.” ifadelerini kullandı.

DEPREME KARŞI TEK YÜREK

Bahçeli, deprem felaketine karşı duyulan tek yürek olma hissiyatının etkileyici olduğunu dile getirirken, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. MHP lideri, “Suyu bulandırmaya çalışan, muazzam eserleri gölgelemeyi amaçlayan kim varsa asrın inşa faaliyetleri karşısında şaşkınlığa düştükleri ortadadır.” diye konuştu. Bahçeli’nin konuşmasından bazı önemli noktalar şöyle: “Yerin altından veya üstünden kaynaklansın, hiçbir felaket Türk milletini yolundan çevirmemiştir. Bu hakikate kaynaşmak lazımdır.”

FELAKETİN ETKİLERİ

Bahçeli, Türk milletinin karalanmasının ilahi adaletle bağdaşmadığını belirterek, “108 bin kilometreyi bulmuş bir deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur. 14 milyon vatandaşımız depremden etkilenmiş, 50 binden fazla vatandaşımız ebediyete irtihal etmiştir.” şeklindeki ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, “Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde vaziyet almıştır. Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır.” dedi.

MUHALEFETE YÖNELİK ELEŞTİRLER

Bahçeli, muhalefet partilerinin deprem sonrası siyasi çıkar sağlamaya çalıştığını ve devlet-millet dayanışmasının gücünü vurgulayarak, “Dedikodu borsasında fitne hissesine yatırım yapan, henüz toprak altında feryatları duyulurken devletin acze düştüğünü utanmadan iddia eden fırsat düşkünü kötüler olmayan ganimeti yağmalamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür.” açıklamasında bulundu. Bahçeli, hükümeti yıkmak için Türkiye’yi düşürmeye çalışanların halk arasında yer bulamayacağını da belirtti. “Ne yaparlarsa boştur, ne söylerlerse boşunadır.” vurgusunda bulundu.