Rusya Uluslararası Rezervlerinde Dikkat Çeken Artış

Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri dikkatle izleniyor. Bu rezervler, Rusya Merkez Bankası ve hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer varlıkları kapsıyor. Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş sebebiyle Rusya’nın Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuş durumda. 1 Şubat itibarıyla, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Ocak’a göre yüzde 10,43 artış göstererek 833,5 milyar dolara ulaşmış durumda.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ

Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası rezervleri içinde altının oranı, Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 29,8’e ulaşarak Şubat 2000’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti.