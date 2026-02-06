Rusya Uluslararası Rezervlerinde Dikkat Çeken Artış

rusya-uluslararasi-rezervlerinde-dikkat-ceken-artis

Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri dikkatle izleniyor. Bu rezervler, Rusya Merkez Bankası ve hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer varlıkları kapsıyor. Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş sebebiyle Rusya’nın Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuş durumda. 1 Şubat itibarıyla, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Ocak’a göre yüzde 10,43 artış göstererek 833,5 milyar dolara ulaşmış durumda.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ

Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası rezervleri içinde altının oranı, Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 29,8’e ulaşarak Şubat 2000’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kredi Borçlarında 48 Ay Vade Dönemi Başlıyor

BDDK, kredi ve kart borçları için 3 ay içinde başvuranların borçlarını 48 ay vade ile yeniden yapılandıracağını açıkladı. Bu karar, yasal takibe alınan 2 milyon kişiyi kapsıyor.
Gündem

Simpsonlar’dan Korkutucu Tarih İddiası: 9 Şubat 2026

The Simpsons dizisi, 9 Şubat 2026 için ortaya attığı kehanetle sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Milyonlarca kişi bu tarihi merakla bekliyor.
Gündem

Thodex Davasında Kardeşlere Ev Hapsiyle Tahliye

Kripto para borsası Thodex davasında, tutuklu sanıklar Güven Özer ve Serap Özer, istinafın bozma kararı sonrası "ev hapsi" uygulamasıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Moskova’da Suikast Girişimi: Korgeneral Alexeyev Yaralandı

Moskova'da, Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e suikast teşebbüsü gerçekleştirildi. Olayın detayları henüz açıklanmadı.
Gündem

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuruları Başladı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başvuru tarihleri açıklandı ve işlemler bugün itibarıyla başladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.