Japonya’da Kar Felaketi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 oldu

JAPONYA’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Japonya, 20 Ocak tarihi itibarıyla yoğun kar yağışının etkisi altına girdi ve bu durum, ülkede büyük bir yaşam zorluğuna yol açtı. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, kar sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 44’e ulaştı. Niigata eyaletinde 15, Akita’da 8, Aomori ve Yamagata’da ise 5’er kişi hayatını kaybetti. Hokkaido bölgesinde 4, Iwate, Fukui, Nagano, Kyoto ve Shimane’de ise 1’er kişinin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

YETKİLİLERDEN ÖNLEMLERLE İLGİLİ UYARILAR GELDİ

FDMA, olayların ardından yaptığı açıklamada, 156’sı ağır, 288’i hafif olmak üzere toplamda 444 kişinin kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralandığını belirtti. Kurum, halka kar temizleme işlerini birlikte yapmaları, yanlarında cep telefonu bulundurmaları ve yüksek yerlerde çalışırken güvenlik halatı ile kask kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

ULAŞIM SORUNLARI YAŞANDI

Kar temizleme çalışmaları sırasında birçok bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımında kesintiler meydana geldi. Ulaşım aksamalarının giderilmesi için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli birçok bölgeye sevk edildi ve bu sayede kar temizleme çalışmalarına destek sağlandı.

