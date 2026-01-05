JD Vance’in Evine Silahlı Saldırı Düzenlendi

Ohio’da Sıcak Gelişmeler…

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Cincinnati kentindeki ikametine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından ABD Gizli Servisi’ne bağlı ekipler, Vance’in East Walnut Hills semtindeki evine yönlendirildi.

AİLE EVDE DEĞİLDİ

Yetkililer, olay anında JD Vance’in ve ailesinin evde bulunmadığını duyurdu. Vance’in saldırı sırasında nerede olduğu belirsizliğini korurken, cuma günü Florida’da olduğu kayıtlara geçti.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ

Güvenlik güçlerinin olay yerine ulaşıldığında bir kişi gözaltına alındı. Olayı soruşturan ekipler, gözaltına alınan kişinin Vance Ailesi’ni hedef alıp almadığını araştırıyor.

KIRIK CAM İZLERİ

Olay yerinde çok sayıda polis ve gizli servis personeli konuşlanmış durumda; ayrıca evin bazı pencerelerinde kırık delilleri gözlemlendi. Bu saldırı, Vance’in ikamet ettiği bölgedeki yılbaşı öncesinde uygulanan sıkı güvenlik önlemlerinin hemen sonrasında meydana geldi.