Jeffrey Epstein Ölüm Dosyası: Gizliliği Kaldırılan Belgeler Yayımlandı

Jeffrey Epstein’ın Ölümüyle İlgili Belgeler Paylaşıldı

YENİ FOTOĞRAFLAR VE BELGELER AÇIKLANDI

BBC Verify tarafından incelenen belgelere göre, Jeffrey Epstein’ın ölümünün ardından sedye üzerinde sağlık görevlilerince müdahale edilirken çekilen ve daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış fotoğraflar ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu fotoğraflar, Epstein’ın ölümüne dair gizliliği kaldırılan FBI raporu, otopsi belgeleri ile cezaevi kayıtlarıyla birlikte kamuoyuna sunuldu. Toplamda 20 görüntü, Cuma günü açıklanan milyonlarca Epstein belgesi arasında yer alıyor. Açıklamada, görüntülerin bir kısmının “yayınlanamayacak kadar rahatsız edici” olduğu ifade ediliyor.

ÖLÜMÜ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki bir gözaltı merkezinde, duruşma öncesinde tutulduğu hücrede ölü olarak bulundu. Hakkında federal düzeyde seks ticareti ve komplo suçlamaları vardı. Yeni yayımlanan ve “Jeffrey Epstein Ölüm Soruşturması” ismiyle anılan FBI raporu, New York’taki saha ofisinin Epstein’ın ölümü ile ilgili yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarını kapsıyor. 23 sayfalık raporun tamamında “gizliliği kaldırıldı” ibaresi yer alıyor.

BOYNUNDAKİ YARALANMALAR VE OTOPSİ BULGULARI

BBC Verify tarafından görüntülenen belgelerde Epstein’ın boynuna ait yakın çekim fotoğrafları ve gözle görülebilir yaralanma izleri tespit ediliyor. Dosyada, Epstein’ın ölümünden önceki günlere ait psikolojik değerlendirme raporunun da bulunduğu görülüyor. Ayrıca, New York Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış 89 sayfalık otopsi raporu da bu belgeler arasında yer alıyor. Raporda, Epstein’ın boynunda tespit edilen iki kırığa ait görüntülemelere de yer verildiği belirtiliyor.

GÖRÜNTÜLERİN ZAMANI VE YERİ

Kayıtlarda çoğunlukla Epstein’ın sedye üzerinde hayata döndürme çabası gösterirkenkan görüntüleri yer alıyor. Kayıtların 10 Ağustos 2019 tarihli olduğu ve videodaki saatin 06:49’u gösterdiği bilgisi mevcut. Bu zaman damgası, Epstein’ın hücresinde tepkisiz halde bulunmasından yaklaşık 16 dakika sonrasına denk geliyor. Fotoğrafların çekildiği yer kesin olarak belirtilmemiş olsa da, Epstein’ın 06:39’da yakındaki bir hastaneye sevk edildiği ve ölümünün burada açıklandığı bilgisi, görüntülerin hastanede çekildiğini düşündürüyor. Üç fotoğrafta da hastanede çekildiğine dair notlar bulunması dikkat çekiyor. Bazı fotoğraflarda Epstein’ın ismi yer alırken, kimi belgelerde ismin “Jeffery” olarak yanlış yazıldığı gözlemleniyor.

BELGELERİN DOĞRULANMASI VE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

BBC Verify, yayımlanan fotoğraflar üzerinde tersine görsel arama gerçekleştirerek 30 Ocak’tan önceye ait herhangi bir kayda ulaşamadı. Ayrıca FBI New York saha ofisinden gelen e-postalar ile aynı görüntüleri içeren Adalet Bakanlığı belgelerinin de bu dosyada yer aldığı belirtildi. FBI raporu, Epstein’ın 6 Temmuz 2019’da tutuklanmasından ölümüne kadar gözaltındaki sürecine dair altı sayfalık detaylı bir zaman çizelgesi sunuyor. Raporda Epstein’ın, 23 Temmuz 2019’daki bir intihar girişiminin ardından, intiharı önleme amaçlı gözlem programına alındığı bilgisi yer alıyor.

CEZAEVİ İHMALLERİ VE KAMERA ARIZASI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan cezaevi belgeleri, cezaevi müdürünün Epstein’ın yalnız bırakılmaması gerektiğini, hücrede 30 dakikada bir kontrol ve habersiz denetimlerin yapılmasını tavsiye ettiğini gösteriyor. Ancak kayıtlara göre, Epstein’ın hücre arkadaşı ölümünden bir gün önce serbest bırakıldı. 9 Ağustos gecesi ise gardiyanların 03:00 ve 05:00 saatleri için belirlenen kontrolleri yapmadığı ve hücredeki kamera sisteminin arızalı olduğu tespit edildi. Epstein’ın cesedi, sabah yapılan rutin kontrol sırasında bulundu.

BELGELERDEKİ BELİRSİZLİKLER

Epstein belgeleri arasında, FBI raporunun hem 23 sayfalık gizliliği kaldırılmış versiyonu, hem de 17 sayfalık yeniden düzenlenmiş ikinci bir versiyonu bulunuyor. Bu iki farklı versiyonun neden birlikte yayımlandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığı gözlemleniyor. BBC Verify, konu ile ilgili yorum almak amacıyla ABD Adalet Bakanlığı ile iletişime geçti ancak geri dönüş alınamadı. FBI ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.