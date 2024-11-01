“Jennifer Lopez Kamala Harris’e Destek Veriyor”

KAMPANYA GÜNLERİ YAKLAŞIYOR

ABD halkı başkanlık seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Beyaz Saray için yarışan Demokratların adayı Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki gerilim, halkın oy verme günü yaklaşırken artış gösteriyor. Adayların seçim kampanyaları, dünya çapında tanınan isimlerin destekleriyle hareketleniyor. Bu çerçevede, Latin kökenli şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez desteklediği adayı duyurdu.

LOPEZ’İN DESTEK AÇIKLAMASI

Jennifer Lopez, başkanlık seçimlerinde Kamala Harris’i desteklediğini dile getirdi. Lopez, Nevada eyaletinde yer alan North Las Vegas’ta Harris ile birlikte bir mitinge katıldı. Lopez’in Trump yanlısı bir komedyenin Porto Riko hakkında söylediklerine yönelik tepkisi ise dikkat çekti. Ünlü isim, Madison Square Garden’de düzenlenen o mitingde, “Ülkedeki tüm Latin kökenlileri” rencide eden sözlerin kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

SÖZLERİN ETKİSİ

Lopez, Harris’in Las Vegas’taki mitinginde yaptığı konuşmada, Trump’ın kampanya etkinliğinde Porto Riko hakkında sarf edilen sözlere olan öfkesini dile getirdi. Lopez, “Madison Square Garden’da bize gerçekte kim olduğunu ve nasıl hissettiğini hatırlattı. O gün sadece Porto Rikolular gücenmedi. Bu ülkedeki her Latin, insanlık ve iyi karakterli herkes gücendi. Burası bizim de ülkemiz.” şeklinde düşüncelerini aktardı.