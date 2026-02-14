Jet2 Havayolu İki Yolcuya Uçuş Yasağı Getirdi

Olay, dün gece Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi. Antalya’dan havalanan uçakta, yolcular arasında iddialara göre ırkçı söylemler nedeniyle bir tartışma başladı. Kısa süre içinde bu tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kabin ekibinin müdahalelerine rağmen kavganın durmaması üzerine pilot, Brüksel Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi. Polis ekipleri, uçaktan indirilen iki yolcuyu gözaltına aldı ve bu yolcular, hava yolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir pasajyer tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İKİ YOLCUYA ÖMÜR BOYU YASAK

Jet2 havayolundan olay hakkında yapılan açıklamada, “Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel’e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester’a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

