Jhon Duran’a 24 Kulüpten Redd Edildiği İddia Edildi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jhon Duran, Al Nassr’dan kiralık olarak geldiği sarı-lacivertli takımda istediği verimi alamadı ve bu süreçte Rus ekibi Zenit ile anlaştı.

Jhon Duran’ın Rus kulübüne transferinden önce dikkat çeken bir olay yaşandığı öne sürüldü. 22 yaşındaki santrforun Zenit ile anlaşmadan evvel tam 24 farklı kulübe önerildiği bildiriliyor.

İddialara göre, Duran’ı reddeden kulüpler arasında Barcelona, Real Sociedad, Manchester United, Milan, Ajax ve Feyenoord gibi önemli takımlar yer aldı.