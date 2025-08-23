Jose Mourinho İddiası Güçleniyor

NUNO ESPIRITO SANTO’NUN İSTİFASI GÜNDEMDE

Nottingham Forest’ın sahibi Marinakis ile bağı sorunlu olan teknik direktör Nuno Espirito Santo’nun istifa edeceği iddiaları gündeme geldi. İngiliz medyası, Santo’nun yerine düşünülen birinci adayın Jose Mourinho olduğunu belirtiyor. Ayrıca Marinakis’in, Mourinho ile iletişim kurduğu da öne sürüldü. Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesi halinde sarı lacivertli yönetimin ayrılacağı konusunda da kesin bir engel olmayacağı iddiaları bulunuyor.

BEŞİKTAŞ RAHEEM STERLING İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin de ilgisini çeken Raheem Sterling için fiyat artırdığı ve İngiliz yıldızı transfer etmek için İngiltere’ye çıkarma yapacağı ifade ediliyor. Beşiktaş, bu transferde hızla hareket ederek işi bitirmeyi hedefliyor.

DANILO DOEKHI TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş, Hollandalı stoper Danilo Doekhi’nin transferi konusunda Union Berlin ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kara Kartal, Doekhi’yi 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

GALATASARAY’DA EDERSEN TRANSFERİ İÇİN SON DOKUNUŞ

Galatasaray’da Abdullah Kavukcu, Ederson transferinde son aşamaya gelmek için çalışmalarını hızlandırdı. Manchester City, Ederson için 15 milyon euro talep ediyor, ancak Galatasaray’ın bu transferi 10 milyon euronun altında tamamlamayı hedeflediği bildiriliyor.