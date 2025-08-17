Gündem

Jrokez Hayatını Kaybetti, Üzücü Haber

jrokez-hayatini-kaybetti-uzucu-haber

OLAYIN DETAYLARI

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlar ile tanınan ‘Jrokez’ lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bu akşam Ankara’daki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

JROKEZ HAKKINDA KISACA

Gerçek adı Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem “Kendine Müzisyen” ile birlikte “Twitch Erik Dalı” grubunda yer aldı. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınırken, Twitch’te yaklaşık 675 bin takipçisi bulunuyor. Son zamanlarda aktif olarak yayınlarını sürdürdüğü Kick platformunda ise yaklaşık 118 bin takipçi edinmiş durumda.

