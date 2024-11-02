“Juventus, 127. Yılını Coşkuyla Kutluyor”

JUVENTUS’UN SON DÖNEMDEKİ BAŞARILARI

İtalya’nın bir numaralı futbol ligi Serie A’da 2011-2012 sezonundan itibaren 2020 yılına kadar üst üste kazandığı 9 şampiyonlukla ülke tarihinin rekorunu elinde bulunduran Juventus, kadrosundaki eksiklikler nedeniyle zirve yarışında geri planda kaldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın etkileyici performansıyla katkıda bulunduğu Juventus, teknik direktör Thiago Motta liderliğinde bu sezon son yıllara göre daha istikrarlı bir başlangıç yaptı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Siyah-beyazlı takım, 10 hafta geride kalan ligde henüz mağlubiyet yaşamadı. Serie A’da 4 galibiyet ve 6 beraberlikle toplamda 18 puan toplayarak 6. sırada konumlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Kadrosunda Dusan Vlahovic, Douglas Luiz ve Manuel Locatelli gibi isimlerin yanı sıra Kenan Yıldız da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak İtalya derbisinde Inter karşısında iki gol atan milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla 13 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Torino’daki Massimo d’Azeglio Lisesi öğrencileri tarafından 1 Kasım 1897’de spor faaliyetleri için kurulan Juventus, iki yıl sonra bir futbol kulübüne dönüştü. Bugün 127. yılını kutlayan Juventus, İtalya futbol tarihinde en önemli takımlardan biri olmayı sürdürüyor. Latince kökenli “gençlik” kelimesiyle adını alan kulüp, birçok efsane oyuncuyla büyük başarılar elde etti.

Juventus, birçok ünlü oyuncuya ev sahipliği yaparak İtalya futbol tarihine damga vurdu. Özellikle Alessandro Del Piero, 1993-2012 yılları arasında kulüp için 705 maçta forma giydi ve 290 golle kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını kazandı. Gianluigi Buffon ise 685 karşılaşmada Juventus kalecisi olarak tarihe geçti. Çeşitli dönemlerde Juventus forması giyen oyunculardan Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci, kulübün etkili savunma gücünün simgeleri haline geldi. Fenomen isimlerden Cristiano Ronaldo, 2018-2021 yılları arasında 134 maça çıkarak 101 golle büyük katkı sağladı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ZAFERLER

Serie A’da 36, İtalya Kupası’nda 15 ve İtalya Süper Kupa’da 9 kez şampiyonluk elde eden Juventus, uluslararası alanda da aynı başarıyı gösterdi. “Juve” lakaplı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni iki kez kazandı ve çeşitli diğer uluslararası turnuvalarda da şampiyonluklar elde etti.

ALTYAPI BAŞARILARI

İtalya’nın tarihine önemli katkılarda bulunan Juventus, altyapısına da büyük önem verdi. Kulüp, 1934 Dünya Kupası’nı kazanan kaleci Gianpiero Combi gibi birçok yıldız oyuncu yetiştirdi.

ŞİKE SKANDALINDAN SONRAKİ DÖNEM

2006 yılında yaşanan “Calciopoli” şike skandalı sonucunda bazı başarıları elinden alınan Juventus, bu travmayı aşmak için beş yıl mücadele etti. 2007-2008 sezonunda Serie A’ya döndükten sonra 2011-2012 sezonundan 2020 yılına kadar üst üste 9 kez şampiyonluk yaşadı. Bu 9 yıllık şampiyonluk serisi, 2021 yılında Inter tarafından sona erdirildi.