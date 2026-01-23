Juventus Genç Türk Yetenek Teoman Gündüz’ü Kadrosuna Kattı

juventus-genc-turk-yetenek-teoman-gunduz-u-kadrosuna-katti

Juventus’TAN YENİ BİR TRANSFER

Serie A’nın köklü ekiplerinden Juventus, transfer stratejisini yeniden genç Türk yeteneklere yönlendirdi. Torino kulübü, Kenan Yıldız’ın ardından İtalya’nın Triestina takımında forma giyen 19 yaşındaki Teoman Gündüz’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

TRİESTİNA’DAN TRANSFER

Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev alabilen Teoman Gündüz, Hertha Berlin altyapısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha sonra İtalyan ekibine transfer olan Teoman, burada gösterdiği başarı ile büyük kulüplerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Juventus, genç yeteneği “Next Gen” (Yeni Nesil) projeleri kapsamında kadrosuna dahil etmiştir.

ÖNCE U23 TAKIMINA

Teoman Gündüz’ün öncelikli olarak Juventus’un Serie C’de mücadele eden U23 takımıyla (Juventus Next Gen) sahaya çıkması ve burada gelişimini devam ettirmesi öngörülüyor. İtalyan ekip, Kenan Yıldız örneğinde olduğu gibi Teoman’ı da zamanla A takımına entegre etmeyi planlıyor.

