Juventus’ta İki Ayrılık Galatasaray Maçı Öncesi Gerçekleşti

juventus-ta-iki-ayrilik-galatasaray-maci-oncesi-gerceklesti

Süper Lig’de zirvede bulunan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında İtalyan kulübü Juventus ile karşı karşıya gelecek. Ancak Juventus, bu süreçte kadrosunda iki önemli ayrılık yaşadı.

JUVENTUS’TA İKİ AYRILIK

İtalyan temsilcisi Juventus, stoper pozisyonunda görev yapan Daniele Rugani’nin Fiorentina’ya sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Kulüp, bu sezon 8 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun yeni takımında başarılı olmasını diledi. Rugani’nin ardından sağ bekte görev alan Joao Mario’nun da Bologna’ya kiralık olarak transfer olduğu belirtildi. Bu sezon 13 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 asist ile katkı sağladı.

GALATASARAY’IN JUVENTUS MAÇLARI

Galatasaray, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında son 16 turunda Juventus ile ilk karşılaşmasını 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te evinde gerçekleştirirken, rövanş mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te İtalya’da oynanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ev Ve İş Yeri Kira Zam Oranı Açıklandı

Ocak enflasyon verilerine dayanarak, şubat ayındaki kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi; bu, ev ve iş yerleri için geçerli tavan oranıdır.
Gündem

Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 oranında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, bu verileri kamuoyuna duyurdu.
Gündem

Motorin Zamları İptal Edildi Yeni Fiyatlar Açıklandı

Orta Doğu'daki gerilimin düşmesiyle motorine yönelik planlanan zam iptal edildi, ancak bu gece yarısından itibaren 20 kuruşluk bir artış uygulanacak.
Gündem

İran Cumhurbaşkanı Müzakere İçin Talimat Verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelere başlamak üzere Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye direktif verdiğini açıkladı.
Gündem

Epstein Belgeleri İle Harekete Geçen Londra Polisi Açıklama Yaptı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein belgeleri Avrupa'da yankı buldu. Londra polisi, belgelerdeki iddialar üzerine cezai soruşturma için inceleme başlattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.