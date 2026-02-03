Juventus’ta İki Ayrılık Galatasaray Maçı Öncesi Gerçekleşti

Süper Lig’de zirvede bulunan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında İtalyan kulübü Juventus ile karşı karşıya gelecek. Ancak Juventus, bu süreçte kadrosunda iki önemli ayrılık yaşadı.

JUVENTUS’TA İKİ AYRILIK

İtalyan temsilcisi Juventus, stoper pozisyonunda görev yapan Daniele Rugani’nin Fiorentina’ya sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Kulüp, bu sezon 8 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun yeni takımında başarılı olmasını diledi. Rugani’nin ardından sağ bekte görev alan Joao Mario’nun da Bologna’ya kiralık olarak transfer olduğu belirtildi. Bu sezon 13 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 asist ile katkı sağladı.

GALATASARAY’IN JUVENTUS MAÇLARI

Galatasaray, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında son 16 turunda Juventus ile ilk karşılaşmasını 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te evinde gerçekleştirirken, rövanş mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te İtalya’da oynanacak.