Juventus’ta İki Oyuncu Kırmızı Kartla Ayrıldı

juventus-ta-iki-oyuncu-kirmizi-kartla-ayrildi

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Juventus’ta iki önemli oyuncunun ayrıldığını öğrenmiş durumda.

JUVENTUS’TA İKİ AYRILIK

Serie A temsilcisi Juventus, savunma oyuncusu Daniele Rugani’nin sezon sonuna kadar Fiorentina’ya kiralandığını resmi olarak açıkladı. Kulüp, bu sezon 8 maçta görev alan 31 yaşındaki oyuncunun yeni takımında başarılı bir dönem geçirmesini diledi. Rugani’nin ardından, sağ bekte görev alan Joao Mario da kiralık olarak Bologna’ya transfer oldu. Bu sezon 13 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik bir katkı sağladı.

GALATASARAY’IN JUVENTUS MAÇLARI

Galatasaray, Avrupa’nın en prestijli kulüpler düzeyindeki turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı kendi evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te gerçekleştirilecek.

