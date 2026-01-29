Juventus’ta Türk Futbolcusunun Transfer Hamlesi

juventus-ta-turk-futbolcusunun-transfer-hamlesi

Juventus, Bayern Münih’ten keşfedip dünyaca ünlü bir yıldız haline getirdiği Kenan Yıldız’ın ardından, geleceğe dönük yatırım stratejisini bir Türk futbolcu ile sürdürdü. İtalyan kulübü, Ajax forması giyen 16 yaşındaki forvet Esad Deniz’i kadrosuna kattı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ, İMZA YARIN

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre; genç oyuncu, bugün İtalya’ya giderek Juventus için sağlık kontrollerinden geçti. Transferle ilgili resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

“YENİ KENAN YILDIZ”

Hollanda doğumlu olan Esad Deniz, 2010 jenerasyonunun en göz önünde bulunan yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve Juventus ile 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Futbol kariyerine Go Ahead Eagles’ta başlayan Esad, 2024 yazında Ajax altyapısına transfer olmuştu. Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Esad’ın kariyer hikayesinin de Kenan Yıldız’a benzer bir çizgide ilerlemesi muhtemel görünüyor. Kenan, 2022 yazında benzer yaşlarda Juventus’un B takımına katılarak, hızlıca A takıma yükselip 10 numaralı formayı giymişti. Esad’ın da Torino kulübünde Kenan Yıldız’ın rehberliğinde hızlı bir gelişim göstermesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Juventus’tan Yeni Türk Yıldız Esad Deniz Transferi

Juventus, Kenan Yıldız projesinin ardından Türk yeteneklere yönelik ilgisini sürdürerek Ajax'ın 16 yaşındaki yıldızı Esad Deniz'i kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçti.
Gündem

Fenerbahçe’de Lookman İçin Yeni Transfer Girişimi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman ile görüşmelere başladı. İtalya'dan sıcak haberler geldi.
Manşet

Al Fateh ve Al Ittihad Zarif Beraberlik Yakaladı

N'Golo Kante'nin 90 dakika oynadığı karşılaşmada Al Ittihad, Al Fateh ile 2-2 eşitlik sağladı. Maçta her iki takım da birer puan aldı.
Gündem

Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Sert Düşüş Yaşadı: 21 Ekim’den Beri En Düşük Seviyeler

Son günlerde altın ve gümüş fiyatları dalgalanma yaşarken, gram altın 8 bin TL’yi, gümüş ise 169 TL’yi geçti. Yatırımcılar fiyatların seyrini takip ediyor.
Gündem

Melania Trump’ın Belgeseli İngiltere’de Sönük Başladı

Melania Trump'ın yaşamını anlatan 75 milyon dolarlık belgeselin İngiltere'deki gösteriminde yalnızca üç bilet satıldığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.