Juventus’ta Türk Futbolcusunun Transfer Hamlesi

Juventus, Bayern Münih’ten keşfedip dünyaca ünlü bir yıldız haline getirdiği Kenan Yıldız’ın ardından, geleceğe dönük yatırım stratejisini bir Türk futbolcu ile sürdürdü. İtalyan kulübü, Ajax forması giyen 16 yaşındaki forvet Esad Deniz’i kadrosuna kattı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ, İMZA YARIN

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre; genç oyuncu, bugün İtalya’ya giderek Juventus için sağlık kontrollerinden geçti. Transferle ilgili resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

“YENİ KENAN YILDIZ”

Hollanda doğumlu olan Esad Deniz, 2010 jenerasyonunun en göz önünde bulunan yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve Juventus ile 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Futbol kariyerine Go Ahead Eagles’ta başlayan Esad, 2024 yazında Ajax altyapısına transfer olmuştu. Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Esad’ın kariyer hikayesinin de Kenan Yıldız’a benzer bir çizgide ilerlemesi muhtemel görünüyor. Kenan, 2022 yazında benzer yaşlarda Juventus’un B takımına katılarak, hızlıca A takıma yükselip 10 numaralı formayı giymişti. Esad’ın da Torino kulübünde Kenan Yıldız’ın rehberliğinde hızlı bir gelişim göstermesi bekleniyor.