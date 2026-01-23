Juventus’un Genç Türk Transferi Teoman Gündüz

Serie A’nın köklü temsilcisi Juventus, transfer stratejisinde genç Türk yeteneklere yönelmeye devam ediyor. Kenan Yıldız’ın çıkışından etkilenen Torino temsilcisi, Triestina ekibinden 19 yaşındaki Teoman Gündüz’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

TRİESTİNA’DAN TRANSFER

Merkez orta saha ve on numara pozisyonunda görev yapabilme yeteneği bulunan Teoman Gündüz, Hertha Berlin altyapısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sonrasında İtalya’nın Triestina takımına transfer olan Teoman, burada gösterdiği etkileyici performansla büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı. Juventus, genç oyuncuyu “Next Gen” (Yeni Nesil) projesi çerçevesinde kadrosuna dahil etti.

ÖNCE U23 TAKIMINA

Teoman Gündüz’ün öncelikle Juventus’un Serie C liginde mücadele eden U23 takımıyla (Juventus Next Gen) maçlar oynaması ve burada gelişimini devam ettirmesi bekleniyor. İtalyan kulübü, Kenan Yıldız’da olduğu gibi Teoman’ı da zaman içinde A takımda değerlendirmeyi planlıyor.