Juventus Youssef En-Nesyri Transferinden Vazgeçti

Fenerbahçe’de bu sezon ikinci yılına devam eden Youssef En-Nesyri için İtalyan devi Juventus’un yoğun ilgi gösterdiği bildirilmişti. 28 yaşındaki futbolcunun transferine yönelik yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerin ardından, Fenerbahçe ile Juventus arasında bir anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Ancak bu gelişmelerin hemen ardından çarpıcı bir durum ortaya çıktı.

TRANSFERDEN ÇEKİLDİKLERİNİ AÇIKLADI

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden vazgeçtiklerini duyurdu. Sky Sports’a verdiği röportajda Chiellini, “En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle görüştük ve transfer formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri’nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER NEDEN İLERLEMEDİ?

Juventus, En-Nesyri için zorunlu olmayan bir opsiyonla kiralama seçeneği sunmayı planladı. Ancak En-Nesyri, Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak ilk 11’de yer almak ve nihayetinde bonservisini almak adına taleplerde bulundu. Juventus, En-Nesyri’ye ilk 11 garantisi vermeyi vaat ederken, onun bonservisini almak için istekli olmadıklarını belirtti. Bu sebepten dolayı En-Nesyri, Juventus’un teklifini kabul etmedi ve transfer süreci sonuçsuz kaldı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta görev alan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

KULÜBEDE BEKLEDİ

Fenerbahçe’nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Göztepe ile oynanan maça kadroda yer aldı. Afrika Uluslar Kupası sonrası izinli olduğu için UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada yer almayan En-Nesyri, Göztepe maçında yedek kulübesinde başladı. En-Nesyri, Fenerbahçe ile son olarak 11 Aralık’ta Brann karşısında oynamıştı. Son 46 gün içerisinde 3 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 Avrupa maçında yer almayan Faslı oyuncu, kadroya yeniden dahil oldu.