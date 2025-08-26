K. Kalben Tacizi Anlattı: Acımız Ortak

MAGAZİN GÜNDEMİNDE TACİZ İDDİALARI

Son dönemde magazin gündeminde taciz ve ifşa iddiaları ön plana çıkıyor. Ünlü sanatçı Kalben, yıllar önce başına gelen bir tacizi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Genç yaşında yaşadığı bu korkunç olayı, otobüs yolculuğunda yaşadıklarını anlatarak gözler önüne serdi.

O KORKUNÇ ANILAR

Kalben, 19 yaşındayken otobüs yolculuğu sırasında anne hastalığı ile ilgili aldığı kötü haberin ağırlığıyla uyuyakaldığını ifade ediyor. “Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Arkadaşlarım inmişti. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum” sözleriyle içindeki acıyı aktarıyor. Yaşadığı olayı yolculuk bittikten sonra arkadaşlarına anlatmaya çalıştığında, erkek arkadaşının öfkelendiğini, kadın arkadaşının ise içine kapandığını belirtiyor.

İSİM VERME SAPTANMIYORUM

Kalben, hiçbir zaman açıkça isim vermediğini dile getiriyor ve bunu yapamadığını vurguluyor: “Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kendime değer vermem ve yaşamaya değer olduğumu hissetmem çok uzun yıllar aldı.” Bu sözler, taciz mağdurlarının hissettiklerini ve yaşadıkları zorlukları anlamamıza ışık tutuyor.