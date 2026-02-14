Kaan Projesinde Yeni Gelişmeler: İkinci Prototip Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanının KAAN HANGARINI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret ederek projede kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi aldı. Görgün, açıklamalarında bugün Milli Muharip Uçak Projesi’nde “kıymetli bir adıma şahitlik edildiğini” ifade etti. “Tam boy statik” testlere hazırlanacak uçağın hangardan çıkması ile ilk uçuşlarını gerçekleştiren prototipin, önümüzdeki uçuşunu yapacak ikinci prototiple aynı karede yer almasının önemli bir teknik aşamayı temsil ettiğini vurguladı. Bu durumun, binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

KAAN PROJESİ TÜRKİYE İÇİN BİR SIMGE

Görgün, KAAN’ın yalnızca bir uçak olmadığını, Türkiye’nin mühendislik kabiliyeti ve bağımsız savunma iradesinin bir sembolü olduğunu söyledi. Bu projedeki amaçlarının, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde uzun yıllar görev alabilecek yeni nesil muharip bir uçağı özgün bir şekilde geliştirmek ve ülkenin yeteneklerini daha da ileri taşımak olduğunu ifade etti. KAAN’ın teknik yeteneklerine baktığında, ulaşacağı hızdan görünmezlik teknolojisine kadar dünyada parmakla gösterilen seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacağını dile getirdi.

GELİŞTİRME VE ÜRETİM SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Görgün, 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek hızlı prototipin ardından geliştirme ve üretim süreçlerinin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü belirtti. Bunun yanı sıra, insanlı ve insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyet geliştirme çalışmalarının da eş zamanlı olarak yürütüldüğünü paylaştı.