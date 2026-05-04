Kabine Orta Doğu Krizini Gündeminde Tutacak

Kabine, iki haftalık bir aradan sonra yoğun bir gündemle tekrar bir araya gelecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek ve bu toplantının en önemli gündem maddesi, Orta Doğu’da çözülmeye çalışılan kriz olacak.

ABD-İRAN ATEŞKESİ TAKİP EDİLİYOR

ABD ile İran arasında devam eden ateşkes süreci dikkatle izleniyor. Bölgedeki yeni güvenlik paradigmalarının kurulması adına adım atan Ankara’nın önceliği, bu ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesini sağlamak.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulması bekleniyor. Aynı zamanda, İsrail’in Lübnan ve Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve Küresel Sumud Filo’suna yapılan müdahaleler de toplantının gündeminde yer alacak.

EKONOMİ PROGRAMI İLE PİYASALARDAKİ DURUM GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Orta Doğu’daki gelişmeler, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki sorunlar, küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini sürdürüyor. Kabine, enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için atılacak adımları ele alacak. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülen ekonomi programı ile piyasalardaki güncel durum da değerlendirilecek.

KABİNE’DE “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFİ

Kabine toplantısında, “terörsüz Türkiye” hedefi de masada olacak. Süreçte ulaşılan aşama ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda kabul edilen rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak.

