KKTC’ye F-16 Gönderimi Güvenlik Önlemleri Artıyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginlikler devam ediyor. Bu süreçte Türkiye, güvenlik tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güvenlik önlemleri güçlendiriliyor. KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini duyurdu.

UÇAKLARIN GÖNDERİLDİĞİ DUYURULDU

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen bir açıklamaya göre, 6 adet F-16 savaş uçağının Kuzey Kıbrıs’a konuşlandırıldığı bildirildi.

ÇELİK’TEN AÇIKLAMALAR

Ayrıca, NTV Televizyonu’nda söz alan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, bu adımın zorunlu bir hamle olduğunu vurguladı.

GÜVENLİK ENDİŞESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle KKTC’nin güvenliğini sağlama gerekliliğine dikkat çeken Çelik, “Rum tarafı şu anda Siyonizmle, Siyonist saldırganlıkla, bu soykırımcı şebekeyle en yakın duran taraflardan biridir. Bu durum, imzaladıkları anlaşmalarla ve kurdukları ilişkilerle esasında bir utanç vesikası olmuştur. Bu kadar soykırım olurken, bu ilişkileri kuran başta Yunanistan ve Rum Kesimi geliyor.” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK PERSPEKTİFİ VURGUSU

Kararın herhangi bir tartışmaya açık bir yönü olmadığını belirten Çelik, “Bizim oradaki hak ve menfaatlerimizin yanı sıra, KKTC’nin güvenliğini sağlamak için kuvvet dengesini pekiştirmek üzere bu adımları atmamız son derece doğaldır. Bu, hiçbir kimseye karşı atılmış bir adım değildir. Güvenlik perspektifimizi güçlendirmeyi amaçlayan bir girişimdir.” şeklinde konuştu.