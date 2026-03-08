Kabine Ortadoğu Gelişmelerini Değerlendirmek İçin Toplanıyor

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI GÖRÜŞÜLMESİ

ABD-İsrail-İran savaşındaki gelişmeler Ankara’da titizlikle izleniyor. Ortadoğu’daki son durumlar, yarın Beştepe’de gerçekleştirilecek Kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran’dan fırlatılan bir balistik füzeyi Türk hava sahası üzerinde imha edilmesinin ardından, Tahran yönetimiyle iletişim kurularak karşılıklı tepki mesajları iletilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili olarak “Kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz.” şeklinde bir değerlendirme yapmıştı.

Tahran yönetiminden gelen açıklamalarda ise “Saldırıya izin vermeyen ve saldırmayanlara saldırmayacağız, şu ana kadar saldırdığımız için de özür dileriz.” ifadeleri yer aldı. Türkiye’nin bu duruma ilişkin tutumu ve son gelişmelerin tümü Kabine toplantısında irdelenecek. Ayrıca, bir diğer gündem maddesi, ABD’nin Kürt gruplarını İran rejimini devirmek amacıyla desteklediği iddiaları olacak. Ankara, bu konuda İsrail’in uzun süredir benzer bir çaba içinde olduğunu vurgulayacak.

KKTC GÜVENLİĞİ İÇİN PLANLAR

Kabine toplantısında Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği için hazırladığı aşamalı planlar da değerlendirilecek. Bu bağlamda, KKTC’ye F16 savaş uçaklarının yerleştirilmesine ilişkin tartışmalar yapılacak. Hangi yöntemlerin kullanılacağı ve zamanlamanın ne şekilde olması gerektiği konusunda nihai bir karar alınması bekleniyor.

SAVAŞIN EKONOMİYE ETKİLERİ

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri de gündeme gelecek. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek tüm gelişmeler yeniden gözden geçirilecek ve alınması muhtemel tedbirler için kapsamlı bir yol haritası oluşturulacak. Tüm bu konularda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Kabine üyelerine detaylı sunumlar yapması öngörülüyor.

