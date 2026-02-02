Kabine Toplantısında ABD-İran Gerilimi Ele Alınacak

Kabine yarın Beştepe’de buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilecek kabine toplantısının ana konusunu ABD-İran gerilimi oluşturuyor. Ankara, iki ülke arasında herhangi bir çatışma yaşanmaması için uzun bir süredir mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yaparak tansiyonun düşürülmesi gerektiğine dair mesajlar iletmişti. Ayrıca Ankara, Washington yönetimine üçlü zirve önerisini de sunmuş durumda. Bu bağlamda, kabinede İran konusundaki son gelişmeler ve alınması gereken önlemler ele alınacak.

SURİYE’DE YAŞANANLAR

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Suriye’deki gelişmeler olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat, yeni haftada uygulamaya geçecek. SDG’nin Suriye yönetimiyle entegrasyon süreci de kabinede masaya yatırılacak. Gazze’deki durum da toplantının gündeminde yer alacak. Ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarının devam etmesi Ankara’nın tepkisini çekiyor. Toplantıda, ateşkes sürecinin korunması ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİK GÜNDEM

Toplantının diğer başlıklarından biri ise terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama ele alınacak. Ayrıca, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele için atılacak adımlar da kabine gündeminde yer alacak.