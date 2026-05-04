Kabine Toplantısında Kritik Gündem Maddeleri Ele Alınacak

Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de bir araya gelecek.

ORTADOĞU’DA SAVAŞ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMDE

Toplantıda Ortadoğu’daki güncel savaş durumu değerlendirilecek. ABD ile İran arasında gerçekleştirilen barış görüşmeleri ve İran’ın ABD’ye sunduğu ateşkes planının detaylarının kabinede ele alınabileceği bildiriliyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki güncel durum da toplantıda masaya yatırılacak. Ayrıca artan enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki etkileri ile alınabilecek ek tedbirler üzerinde durulacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin tartışacakları konular arasında yer alıyor.

TERÖR ORGANİZASYONLARINA YÖNELİK YENİ ADIMLAR

Kamuoyunda uzun süredir devam eden Terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir aşamaya geçiş yapabileceği yönünde iddialar bulunuyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinin takip edilmesiyle birlikte atılması muhtemel hukuki adımların değerlendirilmesi planlanıyor.

SAĞLIKTA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları da toplantının dikkat çeken başlıkları arasında. Okullarda alınan güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi hedefleniyor.

BAYRAM TATİLİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu da gündeme gelebilir. Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayramın birinci gününün çarşamba olması, 9 günlük tatil olasılığını artırıyor.

Eğer pazartesi ve salı günleri idari izin kapsamına alınırsa, kamu ve özel sektördeki pek çok çalışan, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulabilecek.

BAYRAM TATİLİ İÇİN BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Aydın’da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.”

İşte 2026 yılı Kurban Bayramı takvimine dair bilgiler:

Kurban Bayramı arifesi: 26 Mayıs (Salı) – Yarım Gün Tatil

Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs (Cuma)

Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs (Cumartesi)