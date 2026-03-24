Kabine Toplantısında Kritik Konular Görüşülüyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de bir araya geldi. Saat 15.30 civarında başlayan toplantıda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Savaşın yayılma hızının yanı sıra, İran’ın çevre ülkelere yönelik eylemleri de kabinede değerlendirilecek.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Ayrıca İran’dan Türkiye’ye yönlendirilen ve NATO tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzeler, kabine gündeminin önemli bir maddesini oluşturuyor. Olası tehditlere karşı alınan hava savunma önlemleri detaylı bir şekilde tartışılacak. Kabinede, savaşın ekonomik yansımaları da masaya yatırılacak. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından petrol fiyatlarındaki artış ve bu konuda yapılabilecek tedbirler gündemde olacak. Enflasyon hedefleri üzerindeki baskı ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla atılabilecek ek adımlar da toplantıda yer bulacaktır.

BÖLGESEL GÜVENLİK ENDİŞELERİ
Türkiye, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege’de gerçekleştirdiği askeri hareketleri de yakından takip ediyor. Gayri askeri statüdeki adalara silah gönderilmesi kararının ardından Türkiye’nin atacağı muhtemel adımların kabinede ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun nihai raporunun ardından olası hukuki adımların görüşülmesi de değerlendiriliyor. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalar yapması bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

