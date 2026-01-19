Kabine Toplantısında Önemli Kararlar Gündeme Gelecek

Bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir toplantıya sahne olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Türkiye’nin gündemini etkileyen kritik konular masaya yatırılacak.

SURİYE’DE YAŞANAN GÜNCEL GELİŞMELER

Ülke gündeminin yanı sıra dış politikadaki sıcak gelişmeler de ele alınacak. Özellikle Suriye’de ordunun YPG’ye karşı elde ettiği kazanımlar ve bunun yaratacağı yeni durum toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Ayrıca, Türkiye’de devam eden Terörsüz Türkiye sürecine dair son gelişmeler, izlenecek strateji ve elde edilen ilerlemeler görüşülecek.

GAZZE’DEKİ GEÇİCİ DÖNEM VE TRUMP’IN DAVETİ

Gazzede sınırsız acılar yaşayan halk için geçiş dönemi Barış Kurulu hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup da gündem olacak. Trump, Erdoğan’ı “Barış Kurulu Kurucu Başkanı” sıfatıyla, Türkiye’yi de kurucu üye olarak davet etti. Bu kapsamda, Gazze’de 10 Ekim’den beri süren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında Türkiye’nin rolü ile Gazze’nin yeniden inşa sürecinde izlenmesi gereken yol ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi kritik konular Kabine toplantısında tartışılacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARI

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan enflasyonun kontrol altına alınması ve bu konudaki atılan adımlar; vatandaşların alım gücünü artırmak amacıyla hayata geçirilecek yeni teşvikler de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda ele alınacak.

SANAL BAHİS VE SUÇA KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği gibi, insanları sanal bahis ve kumarın tuzağına düşürmeden korumak için kapsamlı bir eylem planı hazırlandığı doğrultusunda bu konu da gündeme gelecek. Ayrıca, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla birlikte, Güngören’de 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan da dahil olmak üzere suça karışan çocuklar ve bu konuyla ilgili alınacak önlemler toplantıda ayrıca ele alınacak.