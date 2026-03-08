Kabine Toplantısında Ortadoğu Gelişmeleri Ele Alınıyor

kabine-toplantisinda-ortadogu-gelismeleri-ele-aliniyor

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI ŞARTLARI ANKARA’DA KONUŞULACAK

Ankara, ABD-İsrail-İran savaşındaki gelişmeleri yakından izliyor. Ortadoğu’daki olayların yarın Beştepe’de gerçekleştirilecek Kabine toplantısında ele alınması planlanıyor. İran’dan fırlatılan bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmesi üzerine düştüğü ve bu gelişme sonrası Tahran yönetimiyle iletişim kurularak duyulan rahatsızlık iletildiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz.” ifadesini kullanmıştı.

Tahran tarafında ise, “Saldırıya izin vermeyen ve saldırmayanlara saldırmayacağız, şu ana kadar saldırdığımız için de özür dileriz.” açıklaması yapılmıştı. Bu açıklamalar ve Türkiye’nin tutumu, Kabine’de detaylı bir şekilde tartışılacak.

ABD’nin Kürt gruplarını İran rejimini devirmek amacıyla örgütlediği iddiaları da toplantıda görüşülecek konular arasında. Ankara, İsrail’in bu konudaki çabalarını yıllardır sürdürdüğünü vurguluyor. Tüm bu olasılıklar, Kabine toplantısında değerlendirilecek diğer önemli maddeler arasında yer alıyor.

KKTC GÜVENLİĞİNE YENİ PLANLAR MASADA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği için hazırlanan kademeli planlar da Kabine’de ele alınacak. KKTC’ye F16 savaş uçaklarının konuşlandırılması konusundaki değerlendirmeler yapılacak ve bu konudaki nihai kararın ne zaman verilmesi gerektiği masaya yatırılacak.

SAVAŞIN EKONOMİK RİSKLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Savaşın Türkiye ekonomisine olası etkileri de gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerin gözden geçirileceği ve bu bağlamda kapsamlı bir yol haritası oluşturulacağı ifade ediliyor. Tüm bu konular çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

