Kabine Toplantısında Terörsüz Türkiye Süreci Gündemde

kabine-toplantisinda-terorsuz-turkiye-sureci-gundemde

Türkiye’nin gözü bu toplantıda…

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aradan sonra bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez yer alacak.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine toplantısında, güvenlik politikaları çerçevesinde TBMM bünyesindeki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan kapsamlı rapor ele alınacak. Bu rapor doğrultusunda, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması öngörülen yeni yargı paketinin detayları belirlenecek. Özellikle, infaz düzenlemeleri ve Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) yapılacak köklü değişiklikler masaya yatırılacak.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Kabinenin gündeminde enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar da önemli yer tutacak. Emekli bayram ikramiyeleri de merakla bekleniyor. Şu an 4 bin TL olarak uygulanan ikramiyenin artışıyla ilgili alacağı karar ise dikkatle izleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Kabine, ABD’nin olası İran saldırısını da değerlendirecek. ABD’nin Ortadoğu’ya yaptığı askeri yığınak ve İran’a saldırının yaratacağı muhtemel risklerin konuşulmasının yanı sıra Türkiye’nin diplomasi kanallarını açık tutma çabaları da toplantıda ele alınacak.

GAZZE’DE SON DURUM

Kabinede ayrıca, Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları da gündeme gelecek. Toplantıda, Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi vereceği düşünülüyor.

