Kabine Toplantısının Ardından Erdoğan Açıklama Yaptı

Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından açıklamalar yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı önemli açıklamalardan bazıları:

DÖNÜŞÜMÜN TEMELİ

Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe kadar ülkemizin ve bölgenin meselelerini ele aldığımız toplantımızın ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Geçmişte sorumluluğunu üstlenmekten kaçanların aksine; biz, millete hesap vermeyi ilke edinmiş bir kadro olarak bu süreçte kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bunun en somut delili olarak, 2025 yılına ait hizmet dökümümüzü geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaştık.

Çocuklarımızın yarıyıl tatiline girdiği bu günlerde, geçen yılın karnesini değerli milletimizin değerlendirmesine sunduk. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da, milletimize hizmet yolculuğumuzu azim, kararlılık ve istikrarla sürdürüyoruz.

GÜÇLÜ GELECEK ADIMLARI

Türkiye’yi her alanda geliştirmek, çağ atlatmak ve kutlu hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumda bulunuyoruz.