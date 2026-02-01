Kabine Yarın Toplanıyor: Gündem ABD-İran Gerilimi Ve Suriye

kabine-yarin-toplaniyor-gundem-abd-iran-gerilimi-ve-suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, yarın ABD-İran gerilimi, Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gibi önemli konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi, ABD ve İran arasındaki gerilim olacak. Ankara, bu iki ülke arasında bir çatışma yaşanmaması için uzun süre mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde gerilimin azaltılması için mesajlar iletmişti. Ayrıca, Ankara’nın 3’lü zirve önerisini Washington yönetimine sunduğu bilgisi alındı. Kabine toplantısında, İran konusundaki son gelişmeler ve alınabilecek tedbirler üzerinde durulacak.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Toplantının bir diğer önemli maddesi Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat, önümüzdeki haftada uygulanmaya başlanacak. SDG’nin Suriye yönetimiyle entegrasyon süreci de Kabine’de tartışılacak. Gazze’deki durum ise gündemin bir diğer maddesi olarak dikkat çekiyor. Ateşkese karşın İsrail’in saldırıları devam etmekte ve Ankara, bu duruma tepkisini ortaya koyuyor. Toplantıda, ateşkes süreci ile birlikte İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi adına atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE EKONOMİ

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve gelinen aşama değerlendirilecek. Ekonomik gelişmeler de gündemdeki yerini alacak; enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlar üzerinde de durulacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Altın Fiyatlarında Hızla Devam Eden Dalgalanma Bekleniyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, uzman İslam Memiş, son geri çekilmelerin kâr satışından ibaret olduğunu ve yeni bir yükseliş döneminin yolda olduğunu belirtti.
Gündem

Galatasaray’da Icardi Transferi İçin Gelişmeler Yaşanıyor

Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen Youssef En-Nesyri ile görüşmeler sonuçsuz kalan Juventus, şimdi de Galatasaray üzerinden transfer hamlesi yapmayı planlıyor.
Gündem

Mika Raun Can’ın Uyuşturucu İtirafı Adliyede Ortaya Çıktı

Uyuşturucu soruşturması sonucu tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, ifadesinde Amsterdam'da erkek arkadaşıyla uyuşturucu kullandığını belirtti. Ardından, erkek arkadaşı da gözaltına alındı.
Gündem

Kabine Yarın Uzun Süreli Gündem Maddelerini Değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de kabine toplantısını gerçekleştirecek.
Gündem

Ünlü İsimler Hakkında Karar Açıklandı

31 Ocak 2026'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 ünlü isim, Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.