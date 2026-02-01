Kabine Yarın Toplanıyor: Gündem ABD-İran Gerilimi Ve Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, yarın ABD-İran gerilimi, Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gibi önemli konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi, ABD ve İran arasındaki gerilim olacak. Ankara, bu iki ülke arasında bir çatışma yaşanmaması için uzun süre mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde gerilimin azaltılması için mesajlar iletmişti. Ayrıca, Ankara’nın 3’lü zirve önerisini Washington yönetimine sunduğu bilgisi alındı. Kabine toplantısında, İran konusundaki son gelişmeler ve alınabilecek tedbirler üzerinde durulacak.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Toplantının bir diğer önemli maddesi Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat, önümüzdeki haftada uygulanmaya başlanacak. SDG’nin Suriye yönetimiyle entegrasyon süreci de Kabine’de tartışılacak. Gazze’deki durum ise gündemin bir diğer maddesi olarak dikkat çekiyor. Ateşkese karşın İsrail’in saldırıları devam etmekte ve Ankara, bu duruma tepkisini ortaya koyuyor. Toplantıda, ateşkes süreci ile birlikte İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi adına atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE EKONOMİ

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve gelinen aşama değerlendirilecek. Ekonomik gelişmeler de gündemdeki yerini alacak; enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlar üzerinde de durulacak.