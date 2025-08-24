kabine-yine-ahlat-ta-toplanacak

ERDOĞAN’IN AHLAT PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü nedeniyle yarın Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Ahlat’ta toplanacak. Salı günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda halkla bir araya gelecek.

KABİNE TOPLANTISI GEÇEN YIL DA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, daha önce geçen yıl da aynı tarihlerde Ahlat’ta bir araya gelmişti. Bu toplantı, 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk kabine toplantısı olma özelliğini taşımaktaydı. AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü dolayısıyla Sivas’ta bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda Sivas’a yönelik sorunlar ile ihtiyaçlar özel gündem maddesi olmuştu.

Erdoğan’ın programıyla ilgili olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.