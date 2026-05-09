Kadıköy’de Yangın: Milyonluk Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

İSTANBUL’DA KORKUTAN YANGIN

Kadıköy ilçesindeki Sahrayıcedit Mahallesi’nde, bir oto galeri önünde park halindeki bir otomobilde, sabaha karşı nedeni henüz bilinmeyen bir yangın ortaya çıktı.

YANGIN BÜYÜYOR

Alevler, kısa bir zaman içinde büyüyerek çevredeki diğer otomobillere ve bitişikteki bir restorana sıçradı. Bu esnada galerinin bulunduğu yapıda yaşayan bazı insanlar, kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı.

EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Polis, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak şerit çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

4 ARAÇ KALDIRILAMAZ HALE GELİYOR

Meydana gelen yangında oto galeride bulunan 4 lüks araç, kullanılmaz hale geldi. Ayrıca, bitişikteki restoranda da hasar oluştu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma halen sürüyor.

