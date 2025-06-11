Kadıköy Su Kesintisi Duyuruldu

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Kadıköy’de su kesintisiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 11 Haziran günü su kesintisi yaşanacak bölgeler açıklandı. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalar sürüyor. Sular ne zaman gelecek, saat kaçta geri dönecek? İşte İSKİ tarafından belirtilen 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri.

ACIBADEM MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahallelerden biri Acıbadem Mahallesi. Burada yaşanan sorun, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak açıklanıyor. Kesintinin başlayacağı tarih 11.06.2025 saat 16:25, tahmini bitiş tarihi ise 11.06.2025 saat 22:00. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.

KOŞUYOLU MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ

Bir diğer etkilenen bölge ise Koşuyolu Mahallesi. Burada da aynı sebeple “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” yaşanacak. Kesinti aynı tarihte, 11.06.2025 saat 16:25’te başlayacak ve 11.06.2025 saat 22:00’de sona erecek. Bu bölgedeki vatandaşlar da gerekli bilgi için ALO 185 hattını arayabilir.