Kadın Cinayeti: Eşinin İtirafıyla Ortaya Çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesindeki Gökdere Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki Meliha S., akrabalarının kayıp başvurusu üzerine jandarma tarafından aranma çalışmalarına alındı.

KAN İZLERİ VE KAZILMIŞ ALANLAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin Meliha S.’nin yaşadığı evde yaptığı incelemede, kapıda kan izleri ve banyo alanının kazılmış olduğu belirlendi. Araştırmalar sonucunda Meliha S.’nin cansız bedeninin evin banyosuna gömüldüğü ortaya çıkarıldı.

EŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan eşi 77 yaşındaki Bekir S., Meliha S.’yi baltayla öldürdüğünü ve cesedini banyoya gömdüğünü kabul etti.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Meliha S.’nin cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheli Bekir S. hakkında açılan adli soruşturma ise devam etmekte.