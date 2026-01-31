Kadın İstihdamını Artırmak İçin Yeni Destek Paketleri

Türkiye’de işsizlik oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 7,7 seviyesine düşerek son 20 yılın en düşük rakamına ulaşırken, kadın işsizlik oranı da yüzde 10,5 ile son 154 ayın en düşük düzeyine geriledi. Bu olumlu gidişata rağmen, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hükümet yeni destek paketleri üzerinde çalışıyor.

KADIN İŞSİZLİĞİ TARİHİ DİPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, işsizlik oranının 32 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği belirtiliyor. Ayrıca kadın işsizliği, Mart 2013’ten bu yana ilk kez yüzde 10,5 seviyesine düşmüş durumda. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 35,5 seviyesinde kaydedildi.

KREŞ SEFERBERLİĞİ VE DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ

Kadınların istihdamda kalmalarını desteklemek için kreş ve gündüz bakımevi uygulamaları öncelikli hedeflerden biri haline geldi. 18 yaş üstü kadınların yeni istihdamına SGK desteği sağlanırken, kreş hizmeti sunan işverenler, bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri vergi muafiyeti kapsamında değerlendiriyor. Ücretli doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması ve babalık izninin 10 güne yükseltilmesi konusundaki çalışmalar ise sona yaklaşıldı. Bu düzenlemenin, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsaması hedefleniyor.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında, 66 aydan küçük çocuk sahibi kadınlar için 6 aya kadar destek sağlanıyor. Bu bağlamda işverenlere, ücret, sigorta primi ve vergi desteği verilmektedir. Uzaktan ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında, kadınların iş ve aile yaşamını bir arada sürdürebilmelerini sağlayacak yeni iş modeli önerileri ele alındı. Kamu kurumlarından başlayarak ülke genelinde kreşlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

FİNANSAL VE DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖN PLANDA

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık ile kooperatifçilik alanındaki programların kapsamı genişletilmektedir. Emek yoğun sektörlerdeki istihdamı destekleyecek yeni adımların bu yıl uygulanması planlanıyor.

UZMANLARDAN “KALICI ARTIŞ” UYARISI

TOBB ETÜ İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde olmasının olumlu bir gelişme olduğunu, ancak bunun yeterli olmayabileceğini vurguladı. Kadınların iş gücüne katılımının kalıcı artış için kritik önemde olduğunu belirten Yalta, kreş ve bakım hizmetlerinin güçlendirilmesini, mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılmasını ve esnek çalışma modellerinin güvence altına alınmasını gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay, istihdam artışında verimliliğin önemine dikkat çekerek, kreşlerin yaygınlaşmasının kadınların çalışma maliyetlerini düşüreceğini ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağını ifade etti.