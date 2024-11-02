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“Kadın Lider Kemi Badenoch: Muhafazakar Parti”

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İKİTDAK KOLTUĞUNA YENİ İSİM

İngiltere’de 14 yıllık iktidarını temmuzdaki seçimle kaybeden Muhafazakar Parti’de Rishi Sunak’tan boşalan liderlik koltuğuna eski Ticaret Bakanı Kemi Badenoch oturdu. Muhafazakar Parti üyeleri ekim boyunca yaptıkları seçim turları sonucunda, temmuzda istifa eden eski Başbakan Sunak’ın yerine geçecek adayı belirledi.

BAŞARIYLA ZİRVEYE ULAŞTI

2010-2024 yılları arasında iktidarda kalan Muhafazakar Parti’nin liderliği için yarışan Badenoch, James Cleverly, Tom Tugendhat ve Robert Jenrick gibi isimlerle birlikte mücadele etti. Bugün gerçekleştirilen seçimde Badenoch, 53 binin üzerinde oy alarak liderlik koltuğuna oturan aday oldu.

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