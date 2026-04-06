Kadının Bıçaklanarak Baraja Atıldığı Belirlendi

Edinilen bilgilere göre, barajda fotoğraf çektiren vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi tespit etti.

CENAZE İNCELEME İÇİN SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesiyle birlikte, jandarma takımları olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmelerde, kimliği belirlenemeyen kadının vücudunun çeşitli noktalarından bıçaklanmış olduğu ve sonrasında baraja atıldığı anlaşıldı.

KİMLİĞİ KANITLANDI

Kadının üzerinden kimlik çıkmaması sebebiyle, jandarma ekipleri kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı ve kısa bir süre sonra cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyon çalışanı 24 yaşındaki Bahar Aksüt’e ait olduğunu belirledi.

Genç kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamaya yönelik soruşturma başlattı.

Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.
Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2-1 yenilerek, Victor Osimhen'in eksikliğiyle dördüncü maçında da galibiyet özlemini sürdürdü.
Mauro Icardi’den Gece Yarısı Takım Mesajı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında yaşanan kaybın ardından sosyal medyada takımına olan destek ve şampiyonluk inancını gösteren bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Şampiyonluk Hedefinde Motivasyonunu Kaybetmiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrası takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, şampiyonluğa olan inancını yineledi.