Kadının Bıçaklanarak Baraja Atıldığı Belirlendi

Edinilen bilgilere göre, barajda fotoğraf çektiren vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi tespit etti.

CENAZE İNCELEME İÇİN SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesiyle birlikte, jandarma takımları olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmelerde, kimliği belirlenemeyen kadının vücudunun çeşitli noktalarından bıçaklanmış olduğu ve sonrasında baraja atıldığı anlaşıldı.

KİMLİĞİ KANITLANDI

Kadının üzerinden kimlik çıkmaması sebebiyle, jandarma ekipleri kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı ve kısa bir süre sonra cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyon çalışanı 24 yaşındaki Bahar Aksüt’e ait olduğunu belirledi.

Genç kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamaya yönelik soruşturma başlattı.