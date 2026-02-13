Kadıoğlu Martinez’in Kurtarışını Konu Etti

kadioglu-martinez-in-kurtarisini-konu-etti

İngiliz Premier Lig’de Brighton’a üstünlük sağlandı

Aston Villa, İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Brighton’ı 1-0’lık skorla geçti. Brighton takımında yer alan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada sahada 90 dakika kaldı. Martinez’in muazzam kurtarışı dikkat çekti.

Maçın unutulmaz anlarından biri, Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş oldu. Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, topu parmaklarının ucuyla yakalayarak direkten dönmesini sağladı. Bu olay, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı ve maçı takiben de gündemde kalmaya devam etti.

Taraftarlara özel bir jest

Karşılaşmanın ardından Ferdi Kadıoğlu, Türk bayrağı açan taraftarlara formasını hediye etti. Bu olumlu hareket, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aston Villa’nın resmi sosyal medya hesabı da bu anı “Emi Martínez… WOW” ifadeleriyle paylaştı.

