Kağıt Çeklerin Geleceği Tehlikede: Fed Sonlandırmayı Değerlendiriyor

Abd’de KURUŞ ÜRETİMİNİN DURDURULMASI

ABD’de son günlerde dikkat çeken bir durum olarak kuruş üretiminin durması, hükümetin kağıt çeklerin devre dışı bırakma hamlelerini de gündeme getirdi. Federal yönetim, eylül ayı itibarıyla yardım ödemelerinde kağıt çek kullanımını büyük ölçüde durdurdu. Federal Reserve ise Perşembe günü gerçekleştirdiği açıklamada, bankalara sunduğu çek hizmetlerinin geleceğini değerlendirirken, bu hizmetlerin “tasfiyesini dikkate aldığını” bildirdi.

ÇEK KULLANIMI AZALIYOR

Federal Reserve, çek kullanımının uzun bir süredir düzenli bir şekilde azaldığını, dijital ödeme yöntemlerinin giderek yaygınlaştığını ve çek dolandırıcılığının arttığını ifade etti. Altyapının korunması için ciddi yatırımlar gerektiğini, ancak bunun maliyetleri artıracağını dile getirdi. Atlanta Fed’in raporuna göre, tüketicilerin yüzde 90’ından fazlası artık faturalarını çek dışı yöntemlerle ödüyor; 2017’de yüzde 18 olan çek kullanım oranının ise 6’ya gerilediği bildirildi.

ÇEKLERİN KALDIRILMASINA KARŞI GÖRÜŞLER VAR

Buna rağmen, çekler sistemden tamamen kaldırılmış değil. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, çeklerin işlemlerin yaklaşık yüzde 5’ini ve toplam parasal değerin yüzde 21’ini oluşturduğunu belirterek, hizmetlerin sonlandırılmasına karşı çıktı. Bowman, “Çeklerin tüketiciler ve işletmeler için önemli ödeme mekanizmaları olmaya devam ettiğini” ifade etti. Kağıt çeklerin ortadan kaldırılması, banka hesabı bulunmayan veya dijital ödeme sistemlerine erişimi kısıtlı olan bireyler için sorun yaratabilir. ABD’de yetişkinlerin yüzde 6’sı “banka dışı” ve bu oran, düşük gelirli kesimlerde yüzde 22’ye kadar yükseliyor. Ayrıca, teknolojiye uzak yaşlılar ve akıllı telefona erişimi olmayan milyonlarca kişinin dijital sistemde zorluk yaşayabileceği belirtiliyor. Marketler Birliği’nden Doug Kantor, çeklerin özellikle düşük gelirli bireyler ve bazı işletmeler için hâlâ önemli olduğunu vurgularken, sistemin kaldırılmasının beklenmedik zorluklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kantor, çek kullanımının bazı durumlarda farkında olmadan devam ettiğini hatırlatarak, “Henüz bunu sona erdirmeye hazır olmadıklarını düşünüyorum” dedi.