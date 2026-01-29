Kağıthane’de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi

KAZA ÇOBANÇEŞME’DE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 15.00 civarında Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer bölgesinde gerçekleşti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ait cezaevi nakil aracı, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından kazaya dair yapılan açıklamada, aracın içinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, “Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.” ifadeleri yer aldı.