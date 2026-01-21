Kağıthane’de Kalaşnikoflu Saldırı: Burak Tunçel Hayatını Kaybetti

kagithane-de-kalasnikoflu-saldiri-burak-tuncel-hayatini-kaybetti

Kağıthane’de silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Kağıthane’de 25 yaşındaki Burak Tunçel, aracına bindiğinde otomobilde bekleyen üç saldırgandan iki tanesi tarafından kalaşnikof ile saldırıya uğradı. Olay sonucunda ağır yaralanan Tunçel, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Olay Yeri İncelemesi ve Gözaltılar

Polis ekipleri, saldırının meydana geldiği yerde 37 mermi kazandı. Olayla ilgili olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganların kaçış güzergahına dair yeni bilgiler ortaya çıkarken, saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri de gün yüzüne çıktı.

