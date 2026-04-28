Kağıthane’de Okul Servisi Çatıya Düştü

Kağıthane’de, bir okul servisi yokuş aşağı seyrederken sürücü Mustafa F.’nin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda önce takla atıp, daha sonra bir evin çatı katına düştü.

ÖĞRENCİLERİN BULUNMADIĞI BİLGİSİ EDİNDİ

Olayın ardından çevredikilerin yaptığı ihbar neticesinde, acil durum ekipleri, itfaiye ve sağlık hizmetleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Mustafa F.’yi kurtarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, kazanın etkisiyle yaralandığı tespit edilen sürücü, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Serviste öğrenci olmadığı bilgisi de edinildi. Kazayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Dron ile servis aracının çatı üzerindeki durumu havadan görüntülendi.

DÜŞME ANINI TANIKLAR ANLATTI

Okul servisinin düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, “Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçinde şoför yaralıydı, çok geçmiş olsun. Biz başkaları da var diye çok şükür sadece şoför varmış. Olay sırasında biz dışarıda iş yerindeydik. Evde kimse yoktu, komşular bize haber verdi geldik. Allah beterinden saklasın” ifadelerini kullandı.